لأول مرة بالحدود الشمالية.. زراعة جهاز قسطرة البورت لمريضة تعاني ورماً سرطانياً بالثدي

تمكّن فريق طبي متخصّص في مستشفى برج الشمال الطبي، وبتعاونٍ مع برنامج الأطباء الزائرين، من إجراء أول عملية على مستوى المنطقة لزرع جهاز قسطرة البورت تحت الجلد في الصدر لمريضة تبلغ من العمر ٤٨ سنة تعاني ورماً سرطانياً في الثدي، حيث يستخدم هذا الجهاز لحقن العلاج الكيماوي ويعد أفضل خيار للمرضى، حسب التوصيات العلمية العالمية.