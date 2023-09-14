رتال تختتم مشاركتها كشريك استراتيجي في سيتي سكيب

وخلال المعرض، وقعت رتال العديد من العقود والاتفاقيات مع جهات عالمية ووطنية كما أعلنت عن أربعة مشاريع بقيمة 5 مليارات ريال. من ضمنها تم توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة ماريوت العالمية لتطوير منتجع الريتز كارلتون في الخبر، كما تم توقيع اتفاقية بين شركة رتال ومصرف الراجحي، وكذاك وقعت شركة نساج إحدى الشركات التابعة لرتال مذكرة تفاهم مع شركة كوليرز الكندية للتعاون المشترك في إدارة المشاريع والخدمات الاستشارية، كما وقع صندوق الأحساء العقاري اتفاقية تسويق حصرية لمشروع مخطط دار البدرية مع إيجاد العقارية وشركة تدبير للخدمات العقارية إحدى الشركات التابعة لرتال، وشهد المعرض كذلك توقيع اتفاقية نوعية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز الابتكار نحو "بيت المستقبل"، وتفعيل جانب البحث والتطوير للوصول إلى وحدة سكنية مستدامة.