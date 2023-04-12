أكثر من 2 مليون مسافر عبروا مطار الملك عبدالعزيز منذ مطلع شهر رمضان

يُذكر أن شركة مطارات جدة حرصت ضمن الخطة التشغيلية على تحقيق أعلى معايير السلامة والأمن والراحة، وانسيابية الحركة لضيوف الرحمن، وتفعيل دور غرفة العمليات المشتركة لاتخاذ القرارات التشغيلية اللازمة، إضافة إلى توفير كل الخدمات ووسائل النقل المريحة؛ مما يتيح للمسافرين المزيد من الخيارات في التنقل من وإلى الحرم المكي عبر قطار الحرمين السريع المرتبط بصالة المطار رقم 1، لتسيير رحلات إلى مكة المكرمة بواقع 16 رحلة يوميًّا، كما تم توفير خدمة حافلات النقل الترددي بين المطار ومكة المكرمة مجانًا وبطريقة سلسة ومريحة، إلى جانب العديد من خيارات النقل الأخرى من شركات الأجرة وتطبيقات النقل الإلكترونية، وقد سجل مطار الملك عبدالعزيز الدولي تصاعدًا كبيرًا في أعداد المعتمرين مع بداية شهر شعبان الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع الإجازة المدرسية؛ مما زاد من كثافة الرحلات والضغط على مرافق المطار.