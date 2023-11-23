تطوير "واحة مدن بجدة" يحصد جائزة أفضل مشروع اقتصادي على مستوى الشرق الأوسط

حصلت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" على جائزة "MEED ProjectsAwards 2023" في فئة "أفضل مشروع ذي أثر اقتصادي" على مستوى الشرق الأوسط، وذلك عن مشروع تصميم وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والتجارية في واحة مدن بجدة.
جاء ذلك في إطار دور "مدن" المحوري لتطوير وتنمية مدن وواحات صناعية جاذبة للاستثمارات النوعية، والعمل على تهيئة بيئة نموذجية تُلبي احتياجات المستثمرين وتعزز خُطط تمكين الصناعة الوطنية؛ تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لمدن المهندس فايز الحربي أن واحة مدن بجدة شهدت تطوير مرافق بنية تحتية لأغراض صناعية بمساحة 3 ملايين متر مربع؛ تلبيةً لاحتياجات الصناعات الخفيفة والمتوسطة والصغيرة، إضافة إلى تطوير مرافق بنية تحتية لأغراض تجارية متعددة الاستخدام بمساحة 300 ألف متر مربع دعمًا للمنشآت الصناعية، وذلك وفقًا للمبادرات المُوكلة إلى "مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".
وبين أن مشروع "تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والتجارية في واحة مدن بجدة" استهدف في تصميمه وبنائه الصناعات الخفيفة والصديقة للبيئة، ويتضمن مرافق متكاملة مرتبطة بشبكة الكهرباء الرئيسة في مدينة جدة التي بدورها مرتبطة بالشبكة الوطنية لتوفير إمدادات طاقة موثوقة بنسبة 100٪، كما دُمجت نظام المياه والصرف الصحي بشكل كامل مع النظام البلدي لتوفير مصدر موثوق للمياه، وآخر للتخلص من النفايات.
وأشار إلى أن المناطق الصناعية والتجارية رُوعي في تصميمها استخدام أحدث تقنيات المدن الذكية التي تُسهم في توفير حياة صناعية وتجارية واجتماعية مُتكاملة بوجود مرافق مُتطورة، ومساحات خضراء، وحدائق ومتنزهات، وممرات للمشاة، كما تم تصميم مرافق ومسارات لراكبي الدراجات الهوائية لسهولة التنقل حيث تتميز الواحة بقربها من مدينة جدة، وبكونها مُسيجة ومُؤمنة على مدار الساعة ما يجعلها وجهة صناعية استثنائية وجاذبة للقوى العاملة النسائية، بالإضافة إلى وجود مهبط طائرات الهليكوبتر لإجلاء الطوارئ والحالات الطبية والعاجلة الأخرى.
ولفت "الحربي" إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة وحلول تمويلية لإفادة المستثمرين والمستثمرات داخل الواحة من بينها إنشاء 48 مصنعًا جاهزًا، وإتاحة الفرصة أمام المطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع تطوير وبناء جديدة ذات قيمة مضافة للصناعيين.
يُذكر أن واحة مدن بجدة المُنشأة في عام 2015م تضم مساحة مُطورة تصل إلى 3,6 ملايين متر مربع، ويعمل بها 61 مصنعًا، ومخطط لها تنفيذ 160 مصنعًا جاهزًا، و24 مخزنًا ذاتيًا وعدد من المستودعات بمساحة 10 آلاف متر مربع، وكذلك مساحة للحاويات تصل إلى 15 ألف متر مربع، وذلك بحلول عام 2028.
وقد تسلمت "مدن" جائزة "ميد للتأثير الاقتصادي" على مستوى الشرق الأوسط لعام 2023 خلال الاحتفالية التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة لتكريم أفضل مشاريع البناء والبنية التحتية والمرافق مع التركيز على الابتكار والاستدامة والتأثير الشامل على الاقتصاد والمجتمع، ولا تزال جوائز ميد للمشاريع هي أحد المعايير الذهبية للتميز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.