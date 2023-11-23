تطوير "واحة مدن بجدة" يحصد جائزة أفضل مشروع اقتصادي على مستوى الشرق الأوسط

يُذكر أن واحة مدن بجدة المُنشأة في عام 2015م تضم مساحة مُطورة تصل إلى 3,6 ملايين متر مربع، ويعمل بها 61 مصنعًا، ومخطط لها تنفيذ 160 مصنعًا جاهزًا، و24 مخزنًا ذاتيًا وعدد من المستودعات بمساحة 10 آلاف متر مربع، وكذلك مساحة للحاويات تصل إلى 15 ألف متر مربع، وذلك بحلول عام 2028.