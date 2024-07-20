النساء وما يخشاه والـ50 عامًا.. "أبو عيا" أشهر صائن للأسلحة بالباحة يفتح خزائن أسراره

زارت "سبق" العم أحمد أبو عيا في محله الواقع بمنزله بمنطقة الباحة، وتعرفت على أسرار هذه الحرفة المتوارثة من الأجداد إلى الآباء ومنها للأبناء؛ فقال لـ"سبق": "أعمل في هذه الحرفة لأكثر من 50 عامًا ورثتها عن والدي الذي ورثها عن جدي -رحمة الله عليهما- لمدة تتجاوز 100 عام؛ إذ بدأت في الحرفة في عام 1390هـ حتى هذه اللحظة؛ حيث كنت أعمل مع والدي وأقوم بمساعدته".