المملكة تشارك في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للأمن السيبراني بمجلس التعاون

يُذكر أن اللجنة الوزارية تم إنشاؤها في العام 2022م، وتعقد اجتماعًا سنويًا على مستوى وزراء الأمن السيبراني في دول المجلس، وتختص بكل موضوعات الأمن السيبراني، وتهدف إلى الإسهام في تهيئة فضاء سيبراني آمن، ومواءمة الجهود ورفع كفاءة التنسيق والتعاون بين دول المجلس، وحماية مصالحها في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني.