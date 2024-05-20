الباحة.. غدًا قرعة علنية لتوزيع مِنَح الأراضي على المشاركين في حرب الأردن وسوريا

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لهم إلكترونيًّا بمقر مسرح الأمانة؛ حيث تبدأ القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وإحضار كل منهم لنسخة واضحة من هويته الوطنية، مكتوب عليها رقم جواله، وعلى من لا يستطيع حضور القرعة في المواعيد المحددة توكيل من يحضر نيابة عنه بموجب وكالة شرعية حديثة تنص على ذلك؛ علمًا بأن من لم يحضر من المدعوين إجراءات قرعة توزيع الأراضي، أو لم يحضر من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية حديثة تنص على ذلك؛ فسوف تقوم لجنة المنح بالأمانة بإتمام وإنهاء إجراءات القرعة العلنية الإلكترونية الخاصة بهم وفقًا للأنظمة والتعليمات.