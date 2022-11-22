حول العالم في صورة: لم يصدق ما فعله السعوديون.. صدمة وذهول على وجه مشجع أرجنتيني

فقد أذهل أداء المنتخب السعودي مشجعيه ومحبيه، وأدخل الفرحة والسرور إلى قلوبهم.. وعلى النقيض صدم المنافسين، وترك عشاق التانجو في خيبة أمل، وصدمة لا تفارق محياهم، وأعادهم إلى أرض الواقع دون غرور، بعد أن تلقوا هزيمة تاريخية في افتتاح مشوارهم، أوقفت سلسلة انتصاراتهم المتتالية عند 36 مباراة، وأدخلت الشكوك إلى قلوبهم في الإيمان بإعادة ميسي ورفاقه الكأس الذهبية إلى العاصمة بوينس آيرس بعد غياب طويل منذ 36 عامًا.