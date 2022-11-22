حول العالم في صورة: لم يصدق ما فعله السعوديون.. صدمة وذهول على وجه مشجع أرجنتيني

كثيرةٌ هي صور الفوز السعودي التاريخي على الأرجنتين، ما بين لقطات من داخل الملعب للاعبين والمشجعين، أو خارجه للجماهير وردود فعلهم، إلا أن هذه الصورة التي نشرتها وكالة "فرانس برس" تُلخِّص كل شيء.
فالصورة المنشورة للمشجع الأرجنتيني أثناء مشاهدته المباراة في تجمُّع في أحد أحياء العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس تبدو فيها علامات الصدمة والذهول على وجهه، وكانت الأبرز –على الأرجح– بين ما نُشر من صور ولقطات طوال الساعات الماضية.
فقد أذهل أداء المنتخب السعودي مشجعيه ومحبيه، وأدخل الفرحة والسرور إلى قلوبهم.. وعلى النقيض صدم المنافسين، وترك عشاق التانجو في خيبة أمل، وصدمة لا تفارق محياهم، وأعادهم إلى أرض الواقع دون غرور، بعد أن تلقوا هزيمة تاريخية في افتتاح مشوارهم، أوقفت سلسلة انتصاراتهم المتتالية عند 36 مباراة، وأدخلت الشكوك إلى قلوبهم في الإيمان بإعادة ميسي ورفاقه الكأس الذهبية إلى العاصمة بوينس آيرس بعد غياب طويل منذ 36 عامًا.
وترك الفوز الثمين الأخضر السعودي في نشوة غير مسبوقة، وعلى قمة مجموعته الحديدية، فيما أبقى التانجو في ذيل المجموعة، وترك أنصاره حائرين، يفكرون، يتساءلون في جنون: كأس العالم متى تعود؟!