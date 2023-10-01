عملية نوعية ..."تجمع الطائف" يثبت الفقرة الصدرية لمصاب في حادث مروري

نجح الفريق الطبي في تجمع الطائف الصحي بجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي من إجراء عملية تثبيت نوعية لمصاب تعرض لكسر في الفقرة الصدرية الثانية عشرة.
جاء ذلك بسبب حادث مروري تعرض له المصاب مما استوجب إجراء تثبيت للفقرة بطريقة نوعية عن طريق التوغل الطفيف للأنسجة عبر ثقوب متعددة وصغيرة يتم خلالها التثبيت دون الحاجة للطرق التقليدية في عمليات التثبيت التي تتطلب شقًا كبيرًا عن طريق الجلد والعضلات ومكوث المريض في المستشفى لفترة أطول.
وتكللت العملية بالنجاح واستطاع المريض من الوقوف والسير على قدميه بدون أي مضاعفات، وبعد يومين فقط من مكوثه بالمستشفى تم خروجه وإعداد الخطة العلاجية والعلاج التأهيلي، وكذلك مواعيد المتابعة لحالته بالعيادات والتي أكدت تحسن حالته بشكل كبير.