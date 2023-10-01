عملية نوعية ..."تجمع الطائف" يثبت الفقرة الصدرية لمصاب في حادث مروري

وتكللت العملية بالنجاح واستطاع المريض من الوقوف والسير على قدميه بدون أي مضاعفات، وبعد يومين فقط من مكوثه بالمستشفى تم خروجه وإعداد الخطة العلاجية والعلاج التأهيلي، وكذلك مواعيد المتابعة لحالته بالعيادات والتي أكدت تحسن حالته بشكل كبير.