لسبب لا يصدق.. شاهد حالة الذعر في مقهى إسرائيلي

أثارت صرخات امرأة، الذعرَ في أحد مقاهي تل أبيب؛ بسبب صرصور، مساء السبت؛ حيث فرّ المتواجدون من المكان ومن مطعم مجاور وقلبوا الطاولات والكراسي، ظنًّا منهم أن هناك هجومًا إرهابيًّا وشيكًا.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصيب شخصان بجروح طفيفة بسبب الزجاج المكسور أثناء محاولتهما الهرب إلى الخارج، وهرع عناصر من الشرطة إلى مكان الحادث في "مقهى ديزنغوف" لتمشيطه.
وفي خضم هذه الفوضى، أدركوا أن صراخ المرأة المذعورة كان رد فعل على رؤية صرصور، وهذه آفة شائعة تشكل مصدر إزعاج عام في المدينة الساحلية وعبر إسرائيل؛ وفقًا للصحيفة.
وحسب موقع "الحرة"، فقد أفاد موقع "والا'' الإخباري، السبت، بأن المرأة أثناء صراخها وذعرها، قلبت الطاولة التي كانت تجلس عليها؛ مما تسبب في ضجة وإثارة مخاوف من وقوع هجوم.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من مكان الحادث، صُوَر تُظهِر حالة الفوضى في المكان نتيجة الذعر الذي حصل لدى مرتادي المقهى.
وقال شاهد عيان في المطعم الواقع في وسط شارع ديزنغوف: "كان الأمر الأكثر رعبًا الذي حدث لي على الإطلاق".
وأضاف الشاهد لـ"القناة 12" أن رواد المطعم سمعوا فجأة صراخًا من المقهى، و"قلب الناس الطاولات، وبدأ الجميع بالصراخ والركض، وكانوا يدوسون على بعضهم، وتحطمت الكثير من الأكواب، وسقط الناس على الزجاج وجرحوا".
وقالت شاهدة أخرى: "أنا لا ألوم الفتاة التي صرخت بسبب صرصور"، وكانت الشاهدة حاملًا في شهرها الثامن، وعليها التوجه مباشرة إلى عيادة الطوارئ للتأكد من أن حملها لم يُصَب بأذى، وأضافت: "في أي بلد عادي، يمر الأمر بروح الدعابة".