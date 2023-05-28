لسبب لا يصدق.. شاهد حالة الذعر في مقهى إسرائيلي

أثارت صرخات امرأة، الذعرَ في أحد مقاهي تل أبيب؛ بسبب صرصور، مساء السبت؛ حيث فرّ المتواجدون من المكان ومن مطعم مجاور وقلبوا الطاولات والكراسي، ظنًّا منهم أن هناك هجومًا إرهابيًّا وشيكًا.