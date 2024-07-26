أمير منطقة عسير يرعى حفل اختتام معسكر إخاء الصيفي الثالث

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير حفل اختتام فعاليات المعسكر الصيفي الذي نظمته المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" في نسخته الثالثة تحت شعار" قادة المستقبل، وذلك بحضور أ. ناصر بن سفر بن زميع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، وأصحاب المعالي والسعادة ووسائل الإعلام والمدعوين، وأبناء ومنسوبي إخاء، وذلك بدار التربية الاجتماعية بأبها .
وبدأ حفل الاختتام بآي من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة لسعادة الدكتور محمد بن عمر العيد الرئيس التنفيذي لإخاء رحب فيها بالحضور الكريم لتشريفهم حفل اختتام معسكر قادة المستقبل في نسخته الثالثة.
منوهاً بدعم الحكومة الرشيدة لما يحظى به القطاع غير الربحي من دعم مستمر لتمكين القطاع واستدامة أثره ، ودفع عجلة التنمية الاجتماعية لتحسين جودة حياة أبناء الوطن وتحقيق الرفاه والاستقرار والعيش الكريم لهم عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي .
كمار رفع شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لرعايته الكريمة لحفل اختتام معسكر قادة المستقبل في إخاء والذي يأتي انطلاقاً من اهتمام سموه بالعمل الاجتماعي وحرصه على دعم وتمكين الأيتام وتشجيعه للعمل الخيري بكافة مجالاته.
وشكر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، رئيس مجلس الأمناء في إخاء لحرصه على تنفيذ برامج ومبادرات بناءة لخدمة الأيتام وجميع أبناء الوطن وتوفير الممكنات لهم ، وتأهيلهم وتمكينهم في مختلف المسارات
وقال الدكتور محمد العيد "ها نحن نسدل الستار على هذا المهرجان السنوي الذي تنظمه المؤسسة والذي يعد فرصة سانحة لتنمية قدرات أبنائنا المشاركين وترسيخ مفهوم العمل الجماعي وتطوير الذات وقاعدة متينة لتشييد المستقبل، لما تضمنه من برامج بناءة وكنوز للمعرفة والإلمام بأغلب أساسيات الحياة ،
وأضاف الرئيس التنفيذي ونظراً لتشعب وكثرة البرامج والمستهدفات التي تنمي الابن فكرياً وتغذي طاقته وتعزز قدراته، وصعوبة الإلمام بهذه المبادرات التنموية في فترات متقطعة وذلك لأوقات الدراسة وارتباطات الأبناء في الوظائف ومسؤولياتهم المتعددة تجاه أنفسهم ومجتمعهم . فقد ارتأت إخاء شمولية ذلك في إطار واحد بمعسكراتها الصيفية ليكون أرضاً خصبة نجني ثمارها وريعها في موسم واحد .. وركزت في برامجها وأنشطتها عبر المعسكرات على التمكين لكونه بنية تحتية وركيزة لمستقبل الأبناء .
وفي ختام كلمته قدم الرئيس التنفيذي شكره وتقديره لشركاء النجاح لدورهم في خدمة المجتمع وترجمة المسؤولية الاجتماعية واقعاً ملموساً ومساهمتها في تحقيق التكامل والتشاركية مع المؤسسة ضمن رؤية 2030 .
والشكر موصول للأفراد والجهات الداعمة والفرق التطوعية ولمنسوبي إخاء المشاركين في تنظيم المعسكر ونجاحه . وهنأ الأبناء المشاركين في المعسكر متمنياً لهم مستقبلاً زاهراً وحافلاً بالنجاحات والتطوير والتميز .
وتخلل الحفل كلمة الأبناء المشاركين في معكسر بناء القادة ألقاها نيابة عنهم الابن أنس عبدالرحمن رئيس اللجنة الاستشارية قدم شكره لسمو راعي الحفل لتشريفه اختتام معسكرهم
ولمؤسسة إخاء وللحضور الكريم وقال " أهنيء نفسي واخواني المشاركين بأن من الله علينا واكتملت فرحتنا بنجاح فعاليات وأنشطة معسكرنا ، وقد استفدنا عظيم الفائدة من برامج المعسكر وتعززت قدراتنا وصقلت مواهبنا واتسع أفق المعرفة لدينا ، وتزودنا بمهارات قادة المستقبل .
تلا ذلك عرض مرئي عن مسيرة المعسكر وشواهده وفعالياته منذ انطلاقته إلى حين اختتامه . ودوره في تأهيل الأبناء المشاركين وتمهيد الطريق لمستقبلهم .
عقب ذلك كرّم سعادة الدكتور محمد بن عمر العيد الرئيس التنفيذي شركاء النجاح والداعمين والفرق التطوعية ، كما تم تكريم الفرق الفائزة في منافسات إخاء التي أقيمت خلال فترة المعسكر .
وتوالت فقرات الحفل تباعاً حيث قدم أبناء إخاء أوبريت فخر الأوطان تعبيراً عن منجزات الوطن العظيمة وحبهم وولائهم لبلادهم ،