أمير منطقة عسير يرعى حفل اختتام معسكر إخاء الصيفي الثالث

رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير حفل اختتام فعاليات المعسكر الصيفي الذي نظمته المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" في نسخته الثالثة تحت شعار" قادة المستقبل، وذلك بحضور أ. ناصر بن سفر بن زميع وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، وأصحاب المعالي والسعادة ووسائل الإعلام والمدعوين، وأبناء ومنسوبي إخاء، وذلك بدار التربية الاجتماعية بأبها .