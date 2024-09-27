خطباء الجوامع يبيّنون مكانة الأسرة في الإسلام ويحذّرون من التساهل في الطلاق

وحذّر الخطباء من تساهل الأزواج بالطلاق وتسرعهم فيه، وكذلك الزوجات من طلبه، وألا يكون اللجوء إليه إلا في أضيق الأحوال، وأن يسعى الأزواج إلى حل ما قد يقع بينهم من الخلاف بالتفاهم بينهم وتغليب جانب العقل والحكمة عملاً بالتوجيه الإلهي: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا).