الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان يتوج الفائز بالشوط السعودي الدولي في كأس السعودية 2024​

جدير بالذكر، أن الوطنية للإسكان هي شركة رائدة وممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى الشركة إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرصها على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.