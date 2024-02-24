الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان يتوج الفائز بالشوط السعودي الدولي في كأس السعودية 2024​

توّج الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان NHC محمد بن صالح البطي، الجواد الفائز بالشوط السعودي الدولي الذي ترعاه الوطنية للإسكان NHC، والذي أقيم في ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية ضمن بطولة "كأس السعودية" لسباقات الخيل في نسختها الخامسة، والتي تقام خلال الفترة من 23 - 24 فبراير الجاري.
وحصد الجواد الفائز بالمركز الأول كينغ شلاع، لمالكه وذنان ريسنج وبقيادة الخيال فالح بوغنيم، جائزة السباق التي قدمتها الوطنية للإسكان الراعي البلاتيني لكأس السعودية 2024.
واستضافت الشركة خلال الأنشطة المصاحبة للسباق، عددا من ضيوف وزوار المهرجان في الجناح الخاص بها، واستعرضت في جناحها التفاعلي خططها المستقبلية لتطوير الضواحي والمجتمعات العمرانية في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي رعاية الوطنية للإسكان NHC لكأس السعودية، إيمانا منها بدورها الوطني وحرصا على دعم المناسبات والملتقيات الرياضية والاقتصادية العالمية التي تنظمها المملكة، بما يعكس قدرتها وكفاءتها في تنظيم وإنجاح مثل هذه المناسبات الكبرى، لاسيما في ظل ما تحظى به من متابعة واهتمام جماهيري وإعلامي على المستوى العالمي.
جدير بالذكر، أن الوطنية للإسكان هي شركة رائدة وممكنة لقطاع التطوير العقاري، وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى الشركة إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرصها على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.