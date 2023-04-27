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شاهد.. سحر "شلالات طور آل الحسن" يَلقى تفاعلًا واسعًا ويحظى بالإعجاب
تكسوها أشجار معمّرة وتستهوي أصحاب المغامرات ويزداد جمالها بالأمطار
حققت "شلالات طور آل الحسن" في مركز وادي الحياة بتهامة قحطان، تداولًا وتفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل، ونالت الإعجاب.
ووثق أحد المواطنين "شلالات طور آل الحسن" التي تَكونت عصر أمس الأربعاء نتيجة للأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.
وعلق العديد من المتابعين على المقطع المتداول؛ مبدين إعجابهم بالشلالات المتدفقة من أعلى الطور؛ فيما أبدى البعض الآخر رغبتهم في الزيارة.
ويقع "طور آل الحسن" في مركز وادي الحياة التابع لمحافظة سراة عبيدة في آخر نقطة لمنطقة عسير، ويلامس الحدود الإدارية لمنطقة جازان 150 كم جنوب مدينة أبها؛ حيث الطريق إليه وعر وغير معبّد ولا يمكن صعوده إلا بسيارة دفع رباعي.
ويتمتع "طور آل الحسن" بطبيعة خلابة تكسوها الأشجار المعمرة، ويزداد جمالها مع هطول الأمطار، وتستهوي أصحاب المغامرات والباحثين عن الطبيعة البكر.