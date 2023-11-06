"دهانات الجزيرة" تشارك في معرض لو مارشيه العالمي بالقاهرة في دورته الخمسين
شاركت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في عالم الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معرض لو مارشيه العالمي، الذي أقيم مؤخراً بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، والذي يعد أكبر معرض للديكور والأثاث في الشرق الأوسط وأفريقيا ووجهة لأفضل خبراء الصناعة وعشاق التصميم.
وتولت الشركة دور الراعي الرئيسي لمعرض لو مارشيه لعام 2023 واستعرضت من خلاله مجموعة متنوعة من منتجاتها بأساليب جميلة ومبتكرة، بالإضافة إلى أن الجناح الخاص بدهانات الجزيرة في المعرض تم تنسيقه بشكل استثنائي وملفت مما سمح للزوار بمشاهدة المنتجات وتجربتها بطريقة مريحة ومُلهمة، وخلق بيئة تفاعلية إبداعية مكّنتهم من عيش تجربة فريدة لا تُنسى في عالم التصميم والديكور.
الجدير بالذكر، أن المعرض وفّر فرصة رائعة للشركة لعرض إمكانياتها في صنع مساحات تعكس شخصية الأفراد الفريدة ورفع مستوى الفن في مجال تصميم الديكور الداخلي والخارجي، علاوة على مشاركة الخبرات الواسعة مع الخبراء وكل الشغوفين والمهتمين في مجال الصناعة وعشاق التصميم، وتوسيع شبكة العلاقات مع الشركاء المستقبليين والعملاء المحتملين.
عن "دهانات الجزيرة"
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.