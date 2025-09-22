في اليوم الوطني الـ95.. خبراء بجدة: التصنيفات العالمية تُجسد متانة الاقتصاد السعودي ونموه الشامل

أكّد عدد من الخبراء والاقتصاديين أن الذكرى الـ95 لليوم الوطني تأتي هذا العام وسط أجواء من الفخر الوطني، تعكس ما حققته المملكة من إنجازات اقتصادية وتنموية غير مسبوقة، مشيرين إلى أن التصنيفات الائتمانية العالمية تمثل شهادة دولية على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وتُعد دافعًا نحو تحقيق مزيد من التقدّم وتحويل الطموحات إلى واقع ملموس.