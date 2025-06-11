"بيئة الباحة" تُعيد حرث 203 مزارع ضمن مبادرة إعادة حرث مدرجات بمحافظة المندق

وأكد أن المبادرة تجاوزت عدد المزارع المستهدفة التي تقدر (200) مزرعة، بتعاون الأهالي والجهات المشاركة الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، وبلغ عدد المشاركين الميدانيين (66) فردًا و(40) حراثة زراعية و(50) شريل و(40) قلابًا, مبينًا أن المبادرة تأتي في إطار حرص الفرع على حماية البيئة ومقدراتها, وتهدف إلى الحد من تكرار حرائق الغابات والمزارع عبر إزالة الأعشاب الجافة وحرث المدرجات المهملة، وتشجيع المزارعين على العودة للنشاط الزراعي واستثمار مدرجاتهم، إضافة إلى تحسين التربة استعدادًا للموسم الزراعي القادم.