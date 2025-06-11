"بيئة الباحة" تُعيد حرث 203 مزارع ضمن مبادرة إعادة حرث مدرجات بمحافظة المندق

يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة أعمال مبادرة إعادة حرث مدرجات قرى دوس وبرحرح شمال محافظة المندق، بتوجيه من أمير منطقة الباحة، وبلغ عدد المزارع المستفيدة من المبادرة في يومها الخامس 203 مزارع، ضمن جهود إعادة إحياء المدرجات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح مدير الفرع المهندس فهد الزهراني أن المبادرة مستمرة على مدار شهر كامل، وبلغ عدد المزارع المستفيدة في (5) أيام (203)، وشهد اليوم إعادة حرث (24) مزرعة والثاني (36) والثالث (35) والرابع (51) وشهد اليوم الخامس إعادة حرث (57) مزرعة من مزارع قرى دوس وبرحرح بمساحة تقدر بـ(92.779.4 م2)، إضافة إلى تنفيذ زيارات إرشادية للمزارعين حول الزراعة بعد التأهيل.
وأكد أن المبادرة تجاوزت عدد المزارع المستهدفة التي تقدر (200) مزرعة، بتعاون الأهالي والجهات المشاركة الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي، وبلغ عدد المشاركين الميدانيين (66) فردًا و(40) حراثة زراعية و(50) شريل و(40) قلابًا, مبينًا أن المبادرة تأتي في إطار حرص الفرع على حماية البيئة ومقدراتها, وتهدف إلى الحد من تكرار حرائق الغابات والمزارع عبر إزالة الأعشاب الجافة وحرث المدرجات المهملة، وتشجيع المزارعين على العودة للنشاط الزراعي واستثمار مدرجاتهم، إضافة إلى تحسين التربة استعدادًا للموسم الزراعي القادم.
يذكر أن منطقة الباحة تُعد من المناطق الزراعية الغنية في المملكة، وتتميز بتنوع محاصيلها الزراعية بفضل مناخها المعتدل وتضاريسها الجبلية، وسهولها الممتدة، وخصوبة تربتها؛ الأمر الذي جعلها مرتعًا خصبًا للكثير من المحاصيل الزراعية التي تنتجها مزارعها، وأصبحت مع مرور الوقت مصدرًا أساسيًا مهمًا من مصادر الأمن الغذائي، ورافدًا اقتصاديًا يرفد أسواق مناطق المملكة، وسلة غذائية قيّمة.