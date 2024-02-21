بـ3 مسارات في كل اتجاه.. بناء طريق بطول 136 كلم يربط بين منطقتي عسير وجازان

وسيمتد الطريق لمسافة 136 كيلومترًا من منطقة الفرعاء بعسير إلى ساحل البحر الأحمر، مرورًا بجازان وبثلاثة مسارات في كل اتجاه، كما يشمل الطريق 6 تقاطعات و57 جسرًا بإجمالي طول 18 كيلومترًا و11 نفقًا بطول 9.2 كيلومترات.