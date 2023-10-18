إندونيسيا تدعم ملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2034

قال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه يدعم عرض السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، بعد أسبوع من إعلان رئيس الاتحاد الإندونيسي إريك توهير أنهم يُجرون محادثات مع أستراليا بشأن عرض مشترك محتمل لاستضافة الحدث.
وقال توهير في بيان: "إندونيسيا تدعم عرض السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034".
وأضاف "تواصل إندونيسيا الاستعداد لعرضها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم بعد عام 2034 ، بالإضافة إلى بطولات الفيفا الأخرى".
ودعا الاتحاد الدولي (الفيفا) دول آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروضها لاستضافة بطولة 2034، وحدد الموعد النهائي في 31 أكتوبر.
وقال توهير الأسبوع الماضي إنه أجرى مناقشات مع نظيره الأسترالي بشأن عرض محتمل كان من الممكن أن يشمل أيضًا ماليزيا وسنغافورة.
وسبق أن قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم إنه يستكشف إمكانية التقدم بطلب لاستضافة البطولة.