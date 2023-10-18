إندونيسيا تدعم ملف المملكة لاستضافة كأس العالم 2034

قال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه يدعم عرض السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، بعد أسبوع من إعلان رئيس الاتحاد الإندونيسي إريك توهير أنهم يُجرون محادثات مع أستراليا بشأن عرض مشترك محتمل لاستضافة الحدث.