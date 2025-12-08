مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يجري أول عملية لاستئصال المثانة بالروبوت Hugo™️ RAS

واستطردت أ.د مي قائلة أن إجراء العملية بالروبوت الجراحي Hugo™️ RAS ، يعد إنجازاً رائداً، وتعد الأولى من نوعها بالمملكة، ونقلة تطويرية للرعاية الصحية بالمنطقة الغربية بشكل عام، حيث أن هذه التقنية تحظى بالكثير من المزايا، التي من أبرزها الدقة والمرونة العالية والنتائج الممتازة، وتقليل آلام بعد الجراحة وفقدان الدم ومخاطر الإصابة بالعدوى، وأيضاً تقليل المضاعفات أثناء الجراحة وبعدها وكذلك تقصير فترتي التنويم والتشافي والعودة لاستئناف الحياة اليومية بصورة طبيعية، كما أنها تمكّن الأطباء من إجراء العمليات المعقدة، التي قد يتعذر إجراءها بالتقنيات الأخرى بدقة متناهية.