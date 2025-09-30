بالتعاون مع الجهات الأمنية بالحدود الشمالية.. "الصحة" تضبط وافدًا يزاول المهنة دون ترخيص

وشددت "الصحة" على أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة على أي ممارسات مخالفة، وستواصل تكثيف حملاتها الرقابية لحماية المجتمع وضمان سلامته، موضحةً أن ما يُضْبَط لتلك الممارسات يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان أن تكون الرعاية الصحية مقدمة من مختصين مؤهلين، وفي منشآت صحية مرخّصة لذلك، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات صحية غير نظامية عبر مركز الاتصال الموحد (937)، مؤكدة أن وعي المجتمع وتعاونه يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذه التجاوزات.