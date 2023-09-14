اتفاقية بين "الوطني للتنافسية" والمنتدى الاقتصادي العالمي لتسهيل تجارة الخدمات

وتأتي أهمية الاتفاقية، التي وقّعها عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) رئيس سياسات وممارسات الاستثمار الدكتور ماثيو ستيفانسون- في مواكبتها المساعي العالمية الهادفة إلى تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات؛ لكونها تحدّ من تنافسية الاقتصاد، إضافةً إلى أن تجارة الخدمات تمثل إمكانات ضخمة تنمويًا، فهي تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع توفيرها لـ60% من الوظائف على المستوى العالمي، إلى جانب أن تكاليفها تفوق تكاليف تجارة السلع بـ40% سببها أنظمة وإجراءات مبهمة تشكل أعباء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يؤثر سلبًا على مساهمتها الاقتصادية.