مانجا للإنتاج توقّع اتفاقيةَ نشر وتوزيع للعبة "جريندايزر"

وأضاف: "اليوم نسعد بالشراكة مع مايكرويدز في نشر ألعاب بمستوى تصنيف امتياز، وعبر الاستثمار في الكفاءات السعودية، ستعمل شركة مانجا للإنتاج في توزيع وتطوير وترويج اللعبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يسهم في تطوير قطاع صناعة ألعاب الفيديو والمحتوى الإبداعي في المنطقة".