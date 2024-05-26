سفير خادم الحرمين لدى "كوناكري" يودع الفوج الأول من الحجاج الغينيين

ودع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، اليوم الأحد، الفوج الأول من الحجاج الغينيين في العاصمة الغينية "كوناكري".
جاء ذلك بحضور وزير الخارجية الغيني والأمين العام للشؤون الدينية وعدد من المسؤولين.
وأكد السفير "الرشيدي" استعداد المملكة التام لهذه المناسبة التي يجتمع فيها الملايين من مختلف بقاع الأرض؛ لكي يؤدي الحجاج شعائرهم على أكمل وجه.
وقال: إن المملكة بفضل الله، ثم الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - جندت طاقاتها وكوادرها وإمكاناتها؛ لتوفير سُبل الراحة وتحقيق الأمن والأمان لحجاج بيت الله الحرام.