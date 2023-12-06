رئيس الهيئات: الميزانية تحملُ الخيرَ الكثير لبلادنا من برامج تنموية ومشاريع اقتصادية

وتابع الدكتور السند: وما توجيه خادم الحرمين الشريفين، أيَّده الله، للوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمّنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية؛ إلا دليل على عزم ولاة أمرنا في المضيّ قُدُمًا في سبيل التطوير والنهضة والرفعة للمملكة العربية السعودية، منوهًا إلى ما تضمّنته كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من التأكيد على ما حقّقته المملكة من إنجازات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، واستمرار المملكة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدّل النموّ الاقتصادي في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتّع بها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030؛ لتمكينها من المضي قدمًا نحو مستقبل أفضل يليق بمكانتها.