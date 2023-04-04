اثنينية مركز الملك عبدالعزيز للحوار تستعرض طرق إرساء حقوق الملكية الفكرية

وقالت الدكتورة لمياء: الهدف الرئيس من تسجيل حقوق الملكية الفكرية يتمثل في التحفيز على الإبداع، كما يهدف إلى جذب مجموعة متنوعة من الممتلكات الفكرية للمستهلكين، ولتحقيق ذلك الهدف؛ يمنح القانون الأفراد والشركات حقوق ملكية المعلومات والممتلكات الفكرية التي يبتكرونها.