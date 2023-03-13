أمانة اللجان الزكوية تطلق مشروع النشر الفوري للقرارات النهائية

أطلقت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية مشروع النشر الفوري لجميع القرارات الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة من لجان الاستئناف، بعد تنقيحها من بيانات أطراف الدعوى بما يكفل المحافظة على خصوصية المتقاضين، وأتاحت الوصول السريع إليها من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك سعيًا منها لتبني الكفاءة التشغيلية في أعمالها ومد جسور بناء الثقة والمصداقية مع شركاء الأعمال وعموم المتعاملين لتعزيز التوعية والشفافية.