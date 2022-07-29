فرع التجارة بحبونا ينفذ جولات رقابية على منافذ بيع التجزئة

ودعا فرع وزارة التجارة بمحافظة حبونا جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي غش تجاري أو تستر مخالف للأنظمة، وذلك عن طريق جهات التواصل التي حددتها وزارة التجارة.