فرع التجارة بحبونا ينفذ جولات رقابية على منافذ بيع التجزئة

نفّذ مكتب وزارة التجارة بمحافظة حبونا جولات ميدانية على منافذ بيع التجزئة، شملت محلات المكسرات والبن والعطارة ومحلات الأواني المنزلية ومحلات الخياطة الرجالية ومحلات ألعاب الأطفال.
واستهدفت هذه الجولات التأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع.
وستتواصل الجولات الرقابية على جميع الأنشطة للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك وعدم وجود أي ممارسات مخالفة.
ودعا فرع وزارة التجارة بمحافظة حبونا جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي غش تجاري أو تستر مخالف للأنظمة، وذلك عن طريق جهات التواصل التي حددتها وزارة التجارة.