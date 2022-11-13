وزير الطاقة يعلن إطلاق آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري

وقد كان الإعلان في محفلين رئيسين؛ أولهما: خلال اليوم الأول من النسخة الثانية لمبادرة السعودية الخضراء المنعقدة في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية التي تستضيف مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27)، وثانيهما خلال فعاليات المؤتمر،بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء السعوديين والدوليين، حيث اُستقبِلَ الإعلانُ بالترحيب من الجميع.