"جازان" تُصدِّر أول براد يزن 24 طن مانجو من أراضيها إلى الأردن

انطلقت اليوم أولى شحنات مانجو جازان إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بتصدير أول براد يزن 24 طنًا، بدعم من إمارة منطقة جازان وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وبالشراكة مع شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، ومن خلال جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي، وفقًا للاتفاقية المبرمة مع الجانب الأردني قبل أشهر عدة، التي تقضي بتصدير عدد من المنتجات الزراعية من منطقة جازان، وتشمل المانجو، والبابايا، والبطيخ.