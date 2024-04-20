"جازان" تُصدِّر أول براد يزن 24 طن مانجو من أراضيها إلى الأردن

انطلقت اليوم أولى شحنات مانجو جازان إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بتصدير أول براد يزن 24 طنًا، بدعم من إمارة منطقة جازان وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، وبالشراكة مع شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، ومن خلال جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي، وفقًا للاتفاقية المبرمة مع الجانب الأردني قبل أشهر عدة، التي تقضي بتصدير عدد من المنتجات الزراعية من منطقة جازان، وتشمل المانجو، والبابايا، والبطيخ.
وبدأت جمعية الرؤية اليوم تصدير أول براد من المانجو، فيما تستهدف تصدير أكثر من 30 برادًا بشكل تدريجي بمعدل 24 طنًا لكل براد.
وكانت الجمعية قد وقّعت عددًا من العقود داخليًّا وخارجيًّا لتسويق 4.000 طن من المانجو الجازانية مع وزارة الزراعة الأردنية، وعدد من منافذ البيع الكبرى في السعودية.
من جهتها، اهتمت الجمعية، بالشراكة مع شركة جازادكو، بعمليات تنظيف وتعقيم وتغليف المنتج الزراعي (المانجو) وفق المواصفات العالمية، من خلال مركز الخدمات التابع لها في المنطقة. ويعمل مركز الخدمات على تعقيم وتبخير وتنظيف المانجو الجازانية؛ لتصدَّر المانجو بجودة عالية ومواصفات مميزة، تواكب الحراك الزراعي الكبير الذي تشهده السعودية.
ويأتي ذلك ضمن جهود جمعية الرؤية في دعم المزارع المحلي بحصوله على السعر العادل، وتصدير منتجاته لكبرى الأسواق بالسعودية، ولعدد من الدول المجاورة.