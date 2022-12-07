بشعار "همة طويق".. مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ينطلق بأكبر المضامير خليجيًّا

وفي التفاصيل: قال المهندس "ماجد": "يضم المهرجان في نسخته مضمارين؛ يبلغ طول الأول 8 كيلومترات، ويحتوي على نقطتَي انطلاق، فيما يبلغ طول المضمار الثاني 5 كيلومترات، ويضم كذلك نقطتَي انطلاق، وتنقسم الأعمال المنفذة على المضامير إلى قسمين؛ الأول منها خاص بالتأهيل، والثاني يتعلق بالصيانة، وتكون بعد انتهاء السباق بشكل دوري".