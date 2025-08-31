ديوانية آل حسين التاريخية تستضيف سهم الدعجاني في أمسية عن واجهة الرياض ونهضتها

وفي كلمته، أشاد الدعجاني بالدور الكبير الذي تقوم به أمانة منطقة الرياض في رعاية الديوانيات والصالونات الثقافية، معتبرًا تعاونها مع ديوانية آل حسين التاريخية نموذجًا يُحتذى به في نشر الوعي الثقافي وتعزيز المشاركة المجتمعية. كما أكد على الدور الكبير الذي أسسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – خلال خمسة عقود من إمارته للرياض، حين عمل على ترسيخ وتطوير المدينة حتى أصبحت نموذجًا عالميًا في مختلف المجالات.