ديوانية آل حسين التاريخية تستضيف سهم الدعجاني في أمسية عن واجهة الرياض ونهضتها

استضافت ديوانية آل حسين التاريخية أمسية ثقافية مميزة، حلّ فيها الكاتب والمفكر الأستاذ سهم الدعجاني ضيفًا للحديث عن واجهة الرياض الثقافية والنهضة الشاملة التي تشهدها العاصمة، وجهود أمانة منطقة الرياض في دعم الأنشطة والفعاليات الثقافية وتعزيز الحراك المجتمعي.
وفي كلمته، أشاد الدعجاني بالدور الكبير الذي تقوم به أمانة منطقة الرياض في رعاية الديوانيات والصالونات الثقافية، معتبرًا تعاونها مع ديوانية آل حسين التاريخية نموذجًا يُحتذى به في نشر الوعي الثقافي وتعزيز المشاركة المجتمعية. كما أكد على الدور الكبير الذي أسسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – خلال خمسة عقود من إمارته للرياض، حين عمل على ترسيخ وتطوير المدينة حتى أصبحت نموذجًا عالميًا في مختلف المجالات.
وشهدت الأمسية مداخلات ثرية لعدد من المثقفين والأدباء والإعلاميين؛ حيث تحدث الأستاذ بندر الصالح مثنيًا على نجاح الأمسية ومشيدًا بالمحاضر والديوانية، فيما تناول الأستاذ عبدالله الحسني، مدير تحرير صحيفة الرياض، الدور الثقافي الذي تضطلع به أمانة منطقة الرياض، وما تعيشه العاصمة من حراك ثقافي متجدد.
كما شارك الدكتور عبيد العبدلي، صاحب منتدى العبدلي، مؤكدًا على تكامل جهود المؤسسات الحكومية في تعزيز الفعاليات الثقافية، فيما أشاد الكاتب الصحفي عوضه الدوسي بديوانية آل حسين التاريخية، واعتبرها نموذجًا رائدًا في احتضان المبادرات والأنشطة الثقافية.
وأثرى الأمسية عدد من الأدباء والإعلاميين، من بينهم الروائي أحمد السماري والأديب سعد الثنيان، الذين عبروا عن تقديرهم للحراك الثقافي الكبير الذي تشهده الساحة السعودية، خاصة في مدينة الرياض التي باتت تحتل مكانة متقدمة في المشهد الثقافي العربي.
وفي ختام الأمسية، أثنى الحضور على الجهود المميزة التي تبذلها أمانة منطقة الرياض، وما يقدمه سمو أمين المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن عيّاف من دعم ورعاية، كان لها أثر بارز في تعزيز المشهد الثقافي وترسيخ مكانة الرياض كواجهة حضارية وثقافية عالمية.