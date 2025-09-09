دراسة سعودية: للتزييف العميق فوائد في الفن والتعليم والطب.. ومخاطر تصل للاحتيال والإرهاب الرقمي

كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في دراسة حديثة حول التزييف العميق Deepfake عن عدد من الإيجابيات لهذه التقنية التي تقوم على استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، لا سيما التعلم العميق في توليد أو تعديل محتوى مرئي أو صوتي أو نصي بدرجة عالية من الواقعية إلى حد يصعب فيه التفريق بين الحقيقي والمزيف، مبينة أن هذه التقنية تعد قفزة نوعية في مجالات : الإعلام، والترفيه، والتعليم، إلا أنها في الوقت ذاته قد تتسبب في مخاطر على المجتمعات البشرية يصعب تجاهلها.