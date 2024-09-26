أمانة جدة تطلق الاقتراع لاختيار رؤساء ونواب طوائف المهن اليوم

أعلنت أمانة محافظة جدة انطلاق عملية الاقتراع اليوم الخميس لاختيار رئيس ونائب رئيس لطوائف المهن المختلفة، تحت إشراف الأمانة؛ لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.
وقال مدير عام خدمة المجتمع بالأمانة، ماجد عمر السلمي: عملية الاقتراع التي تتم إلكترونيًا تشمل 6 طوائف، من بينها طائفة محلات الجواهرجية لاختيار رئيس ونائب، وطائفة محلات بيع العسل لاختيار نائب، إضافة إلى طوائف مهنة محلات المفاتيح، محلات الصاغة، أصحاب قصور الأفراح، ومحلات الخياطين لاختيار رؤساء ونواب.
يُذكر أن الأمانة قد أعلنت في وقت سابق عن القائمة النهائية للمرشحين بعد فترة ترشح استمرت 15 يومًا، مع تمديدها 5 أيام إضافية، في إطار حرصها على تمثيل كافة الطوائف المهنية بشكل عادل.