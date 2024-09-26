أمانة جدة تطلق الاقتراع لاختيار رؤساء ونواب طوائف المهن اليوم

وقال مدير عام خدمة المجتمع بالأمانة، ماجد عمر السلمي: عملية الاقتراع التي تتم إلكترونيًا تشمل 6 طوائف، من بينها طائفة محلات الجواهرجية لاختيار رئيس ونائب، وطائفة محلات بيع العسل لاختيار نائب، إضافة إلى طوائف مهنة محلات المفاتيح، محلات الصاغة، أصحاب قصور الأفراح، ومحلات الخياطين لاختيار رؤساء ونواب.