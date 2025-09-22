"فلكية جدة": اليوم بداية فصل الخريف 2025 فلكيًّا

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الاعتدال يحدث نتيجة ميل محور دوران الأرض بمقدار حوالي 23.5 درجة بالنسبة لمستوى مدارها حول الشمس، إضافة إلى دوران الأرض حول الشمس، وفي هذا اليوم تشرق الشمس من نقطة الشرق الأصلية، وتغرب في نقطة الغرب الأصلية، ويصبح طول النهار والليل متقاربًا حوالي 12 ساعة لكل منهما، مع العلم أن النهار يكون أطول قليلًا من الليل بحوالي ثماني دقائق في خطوط العرض المتوسطة، بسبب حجم الشمس كقرص، وعدم كونها نقطة، وكذلك نتيجة ظاهرة الانكسار الجوي الذي يرفع الشمس عند الأفق بمقدار نصف درجة، ويؤدي إلى تقدم شروق الشمس وتأخير غروبها، ويختلف الانكسار حسب درجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي، لذلك لا تعطي التقاويم عادةً أوقات شروق وغروب دقيقة بالثواني.