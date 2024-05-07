انطلاق فعاليات مؤتمر المنظمة الدولية للدفاع المدني 2024 بالرياض

جاء ذلك بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، والأمين العام للمنظمة ياب مرياتو، وذلك خلال الفترة ( 7-8 مايو 2024م)، في فندق الإنتركونتيننتال بمدينة الرياض.