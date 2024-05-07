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انطلاق فعاليات مؤتمر المنظمة الدولية للدفاع المدني 2024 بالرياض

استعراض جهود المملكة في إدارة الحشود بموسمي رمضان والحج
وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

انطلقت أعمال مؤتمر المنظمة الدولية للحماية المدنية 2024، الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

جاء ذلك بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، والأمين العام للمنظمة ياب مرياتو، وذلك خلال الفترة ( 7-8 مايو 2024م)، في فندق الإنتركونتيننتال بمدينة الرياض.

واستعرضت أعمال وجلسات المؤتمر، جهود المملكة في إدارة الحشود بموسمي رمضان والحج، والنماذج الوطنية لمنظمة الدفاع المدني، وتحديات مجالات الحماية المدنية.

مؤتمر المنظمة الدولية للدفاع المدني 2024

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