شكوى من أهالي "أتانة" بالليث لإغلاق مدرستهم.. و"التعليم" لـ"سبق": انطبقت عليها الضوابط

اشتكى سكان قرية أتانة التابعة لمحافظة الليث من قرار إغلاق مدرسة البنين بقريتهم؛ وذلك في وقت أكدت إدارة تعليم المحافظة أن دمج المدرسة جاء وفق ضوابط وزارة التعليم بدءًا من العام الدراسي المقبل.
تفصيلًا؛ صرّح المتحدث لإدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور محمد العاقل لـ"سبق" بقوله: إنه صدر قرار وزارة التعليم بدمج مدرسة الإمام البخاري مع مدرسة زيد بن ثابت؛ نظرًا لانطباق ضوابط الدمج الصادرة من وزارة التعليم على المدرسة، حيث إن عدد طلابها 18 طالبًا.
وفي هذا الصدد، اشتكى أولياء أمور الطلاب من قرار الدمج، مؤكدين أن مقارّ سكنهم تبعد عن المدرسة المنقولة إليها مدرستهم نحو 40 كيلومترًا، فضلًا عن أن الطرق الوعرة تتجاوز 15 كيلومترًا، وغير مشمولة بنظام النقل المدرسي؛ نظرًا لوعورة الطريق.
واستغرب السكان قرار الدمج الذي طال مدرستهم، بالرغم من وجود مدارس في القرى المجاورة لم يطلها القرار، لافتين إلى أن عمر المدرسة يتجاوز 40 عامًا، وخصصت الوزارة أرضًا لها منذ سنوات فيما لم يتم إنشاء المبنى، على الرغم من مناشدات السكان طيلة السنوات الماضية.
وطالب الأهالي المسؤولين في وزارة التعليم بضرورة الوقوف على معاناتهم من إغلاق مدرسة البنين، والتأكد من وعورة الطرق ومساواتهم بالقرى المجاورة.