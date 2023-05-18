شكوى من أهالي "أتانة" بالليث لإغلاق مدرستهم.. و"التعليم" لـ"سبق": انطبقت عليها الضوابط

واستغرب السكان قرار الدمج الذي طال مدرستهم، بالرغم من وجود مدارس في القرى المجاورة لم يطلها القرار، لافتين إلى أن عمر المدرسة يتجاوز 40 عامًا، وخصصت الوزارة أرضًا لها منذ سنوات فيما لم يتم إنشاء المبنى، على الرغم من مناشدات السكان طيلة السنوات الماضية.