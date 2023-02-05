مجموع جوائزها 5 ملايين دولار.. اليوم ختام النسخة الخامسة لبطولة السعودية الدولية للجولف

تُختتم اليوم بطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية "سوفت بانك" للاستشارات الاستثمارية، والمقامة على ملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وسيتوج الرئيس التنفيذي لجولف السعودية "نوح علي رضا" الفائزَ اليوم؛ حيث شهدت البطولة مشاركة المحترفين السعوديين عثمان الملا وفيصل سلهب، إلى جانب أبرز النجوم في اللعبة كالإيرلندي الشمالي غرايم ماكداويل الذي فاز بنسخة 2020، والأمريكي هارولد فارنر حامل اللقب.. وشهدت البطولة انسحاب الأمريكي داستن جونسون الفائز بنسختي عام 2019 و2021 بسبب الإصابة، والمحترف السعودي سعود الشريف.
يُذكر أن اللاعبين تنافسوا جميعًا، إلى جانب مجموعة من لاعبي الجولة الأوروبية والأمريكية ونجوم المستقبل في ساحة الجولف الآسيوية للحصول على لقب البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ 5 ملايين دولار أمريكي، والتي تُعد من أكبر جوائز بطولات الجولة الآسيوية.