مجموع جوائزها 5 ملايين دولار.. اليوم ختام النسخة الخامسة لبطولة السعودية الدولية للجولف

يُذكر أن اللاعبين تنافسوا جميعًا، إلى جانب مجموعة من لاعبي الجولة الأوروبية والأمريكية ونجوم المستقبل في ساحة الجولف الآسيوية للحصول على لقب البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ 5 ملايين دولار أمريكي، والتي تُعد من أكبر جوائز بطولات الجولة الآسيوية.