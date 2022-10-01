"أوتلت 2022" يُحقِّق لـ"هيئة الترفيه" رقمًا جديدًا في "غينيس" للأرقام القياسية

حققت الهيئة العامة للترفيه اليوم رقمًا قياسيًّا جديدًا في "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال مهرجان "أوتلت 2022" للتسوق، الذي بدأت فعالياته اليوم بوصفه أكبر "أوتلت" مؤقت في العالم، بمساحة تصل لأكثر من 145 ألف متر مربع.