هيئة النقل تُصدر الدليل الإرشادي لسائقي الشاحنات بـ3 لغات

أصدرت الهيئة العامة للنقل، الدليل الإرشادي لسائقي الشاحنات عبر موقعها الإلكتروني tga.gov.sa بثلاث لغات مختلفة: (العربية، الإنجليزية، الأوردو)، الذي يحتوي على إرشادات حول بعض شروط السلامة الواجب توفرها واتباعها لسائقي الشاحنات، وأهم الاشتراطات العامة والتعليمات والمهارات المهمة للسائق وحقوقه، إضافة إلى أفضل الطرق لفحص المركبة، ومعرفة الأبعاد والأوزان للشاحنات حسب المواصفات القياسية السعودية، وتعليمات وإرشادات التحكم في المركبة، والتخطيط والمراقبة أثناء القيادة، وتقاسم الطريق مع الآخرين وإدارة السرعة.