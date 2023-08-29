"مركزي جازان" ينهي معاناة رضيع مع عيب خلقي رُصد لأول مرة في المملكة

تمكن فريق جراحة الأطفال بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من إنهاء معاناة رضيع يعاني من عيب خلقي تم رصده للمرة الأولى في المملكة، وذلك بعد عملية استغرقت ست ساعات.
وحضر ذوو الرضيع به إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان عن طريق الإحالة من أحد المستشفيات الطرفية، وهو يعاني من خروج عصارة الكبد من الأنف ودخولها للرئتين، مما سبب له التهابًا رئوياً كيميائيًا حادًا.
وتم تشخيص الحالة بعد إجراء الكشف من قبل الفريق الطبي وإجراء الفحوصات الإشعاعية اللازمة بالأشعة الصبغية والأشعة المقطعية بتقنية ثلاثية الأبعاد والتحاليل المخبرية.
وتبين وجود عيب خلقي نادر جداً يتمثل بنشوء قناة الفص الأيسر للكبد أخذت مجرى غير طبيعي، مخترقة الحجاب الحاجز الأيمن، بالإضافة للتجويف الأوسط للصدر وأصبحت خلف القصبة الهوائية مع مرور العصارة الصفراوية للكبد من خلالها للأنف.
وبعد دراسة الحالة من قبل الفريق الطبي الذي يضم نخبة من ذوي الخبرات والكفاءات العالية؛ تم إعداد الخطة العلاجية التي تتناسب مع الوضع الصحي لحالة الرضيع.
وتقرر أن يكون الإجراء الطبي لعلاج الالتهاب الرئوي الحاد هو إجراء عملية جراحية معقدة تم من خلالها الدخول من خلف الرئة اليمنى وفصل القناة الواصلة من القصبة الهوائية وإنزالها من الحجاب الحاجز وإعادة ربطها بالأمعاء.
وتكللت العملية بالنجاح وغادر الرضيع المستشفى بعد تماثله للشفاء.
وتعتبر هذه الحالة أول حالة يتم رصدها في المملكة تعالج بنجاح وتم تسجيلها ونشرها في وعاء الحالات النادرة لمجلة جراحة الأطفال العالمية Journal of Pediatric Surgery Case Report كأول حالة في السعودية ينجح إجراؤها.
يشار إلى أن الفريق الطبي تكون من رئيس الفريق الطبي استشاري جراحة الأطفال الدكتور سلمان غزواني، وشارك في العملية كل من الدكتور ماجد الرياني، استشاري عناية مركزة لحديثي الولادة، الدكتور فهد الصميلي والدكتور يحيى العطيف، استشاري أشعة تشخيصية، واستشاري عناية مركزة حديثي الولادة الدكتور مدحت الحنتيري، واستشاري تخدير أطفال مشرف العمليات خالد شراحيلي.