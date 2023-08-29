"مركزي جازان" ينهي معاناة رضيع مع عيب خلقي رُصد لأول مرة في المملكة

وحضر ذوو الرضيع به إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان عن طريق الإحالة من أحد المستشفيات الطرفية، وهو يعاني من خروج عصارة الكبد من الأنف ودخولها للرئتين، مما سبب له التهابًا رئوياً كيميائيًا حادًا.