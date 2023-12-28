وسط أجواء طبيعية مذهلة.. أكثر من ألفي صقار يخوضون منافسات كأس العُلا للصقور

انطلقت اليوم فعاليات كأس العُلا للصقور، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع نادي الصقور السعودي، في حدث يجمع نخبة من الصقّارين المحليين والعالميين في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة.
وبدأ السباق الذي يشارك فيه أكثر من ألفي صقار، اليوم عند الساعة 8 صباحًا وسط الأجواء الطبيعية المذهلة ويستمر إلى 4 عصرًا، يتنافس من خلالها المشاركون على لقب الكأس الذي يُعد الأكبر في تاريخ مسابقات الصقور، بجوائز مالية تقدر بـ 60 مليون ريال سعودي، حيث ينقسم إلى قسمين، وهو سباق سرعة طيران الصقور، وسباق مزاين الصقور.
وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا من إقامتها بالتعريف بمفهوم الصقارة في المحافظة، وتسليط الضوء على التراث والحضارات الإنسانية في العلا بين مواقعها الأثرية، وشواهدها التاريخية منذ آلاف السنين.
كما تتوفر تذاكر دخول، تشمل ضيافة عربية ومشروبات ومأكولات، من خلال الحجز المجاني الموقع الإلكتروني www.experiencealula.com، حيث تندرج البطولة ضمن تقويم فعاليات لحظات العلا الذي يمتد على مدار العام.