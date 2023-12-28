وسط أجواء طبيعية مذهلة.. أكثر من ألفي صقار يخوضون منافسات كأس العُلا للصقور

وبدأ السباق الذي يشارك فيه أكثر من ألفي صقار، اليوم عند الساعة 8 صباحًا وسط الأجواء الطبيعية المذهلة ويستمر إلى 4 عصرًا، يتنافس من خلالها المشاركون على لقب الكأس الذي يُعد الأكبر في تاريخ مسابقات الصقور، بجوائز مالية تقدر بـ 60 مليون ريال سعودي، حيث ينقسم إلى قسمين، وهو سباق سرعة طيران الصقور، وسباق مزاين الصقور.