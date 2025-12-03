ورش ومنافسات سيبرانية بمكافآت مليونية في اليوم الثاني من "بلاك هات 25"

وشهد اليوم الثاني نشاطًا متقدمًا في الجلسات وورش العمل التقنية، التي تناولت أحدث أساليب الدفاع الرقمي، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية، إضافة إلى مناقشة التطورات في الأمن المالي والمؤسسي، ومستجدات الهجمات السيبرانية عالميًا.