في اتصالَيْن هاتفيَّيْن لطرفَي الأزمة في السودان.. وزير الخارجية يؤكّد على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، صباح اليوم؛ اتصالَيْن هاتفيَّيْن، مع كلٍّ من: سيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو.