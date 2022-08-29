"دافيتا كير" تطلق مبادرة لتحسين تجربة المريض بالتعاون مع stc

وصرح الرئيس التنفيذي لدافيتا كير السعودية والعضو المنتدب صبري فيصل صبري، قائلًا: "نحن في دافيتا وضمن شراكتنا مع وزارة الصحة السعودية نؤمن بمحورية تجربة المريض في رحلته نحو الاستشفاء" وأردف قائلًا: "منذ دخولنا للسوق السعودي كمستثمر أجنبي في عام 2014م وضعنا نصب أعيننا عقد الشراكات مع القطاع الخاص السعودي؛ بهدف تقديم تجربة استثنائية لفئة مرضى الفشل الكلوي متطلعين في ذلك لتحقيق مستهدف [100% التزام بجلسات الغسيل الكلوي]، مستلهمين في ذلك رؤية 2030، ومستندين على خبرة عالمية في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي في مراحله النهائية".