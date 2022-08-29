"دافيتا كير" تطلق مبادرة لتحسين تجربة المريض بالتعاون مع stc

أعلنت دافيتا كير السعودية عن إطلاق مبادرة بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية "stc" لتحسين تجربة مرضى الغسيل الكلوي في المراكز التابعة لها في المملكة العربية السعودية، وتهدف المبادرة لتحفيز مرضى الفشل الكلوي في مراحله النهائية على الالتزام بجلسات الغسيل الكلوي، حيث يحصل المرضى المنتظمون على جلسات الغسيل الكلوي والملتزمون بخطتهم العلاجية على نقاط "قطاف" ضمن برنامج تشجيعي.
وتأتي المبادرة ضمن سلسلة مبادرات للارتقاء بتجربة مرضى الغسيل الكلوي، وتحسين مخرجاتهم الإكلنيكية، وتعزيز جودة الحياة، بدءًا بعقد جلسات افتراضية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم أثناء جلسات الغسيل الكلوي، مرورًا بتوفير دورات تدريبية افتراضية لهم أثناء جلسات الغسيل الكلوي، وليس انتهاءً اليوم ببرنامج "قطاف" التشجيعي، حيث سيحصل المرضى المنتظمون على جلسات الغسيل الكلوي وخططهم العلاجية على نقاط "قطاف" في برنامج مكافآت مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات كل الشرائح.
وصرح الرئيس التنفيذي لدافيتا كير السعودية والعضو المنتدب صبري فيصل صبري، قائلًا: "نحن في دافيتا وضمن شراكتنا مع وزارة الصحة السعودية نؤمن بمحورية تجربة المريض في رحلته نحو الاستشفاء" وأردف قائلًا: "منذ دخولنا للسوق السعودي كمستثمر أجنبي في عام 2014م وضعنا نصب أعيننا عقد الشراكات مع القطاع الخاص السعودي؛ بهدف تقديم تجربة استثنائية لفئة مرضى الفشل الكلوي متطلعين في ذلك لتحقيق مستهدف [100% التزام بجلسات الغسيل الكلوي]، مستلهمين في ذلك رؤية 2030، ومستندين على خبرة عالمية في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي في مراحله النهائية".
تعد هذه المبادرة في إطار المسؤولية الاجتماعية لـstc وإيمانًا منها بتعزيز مساهمتها ومبادراتها الاجتماعية في مجالات متعددة ومنها في المجال الصحي، وذلك بالاستفادة من برنامج "قطاف".
وتقدم stc خدمات رقمية طبية أخرى تضم خدمات الطب الاتصالي ومنتجات رقمية مثل "فورًا" و"طارئ" لتعزيز رقمنة التعاملات بين الكوادر الطبية وإدارات الطوارئ، وتقدم المجموعة المنتجات الطبية والصحية بواسطة البنية التحتية الرقمية السحابية التابعة لـstc.
الجدير بالذكر أن شركة دافيتا كير العالمية، المصنفة ضمن قائمة الفورتشن لأكبر 500 شركة عالمية، هي إحدى شركات الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية منذ 2014م والتي تقدم خدماتها الوقائية والعلاجية والغسيل المنزلي لأكثر من 3000 مريض بالفشل الكلوي في مراحله النهائية من خلال 25 مركزًا لغسيل الكلى في المناطق الحضرية والنائية في المملكة العربية السعودية.