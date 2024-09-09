عن المدير الذي لم يندم لعدم إكمال دراسته!.. "الشنيبر": قصد أن النجاح لا يعتمد "فقط" على التعليم ولكن "خانه التعبير"

كما يحذر "الشنيبر" من تذكر شخص لم يتعلم ونجح، ونسيان كل من لم يتعلموا وفشلوا، ويقول: "هناك مصطلح ينبغي الحذر منه عند الترويج للتجارب، وهو ما يعرف بانحياز البقاء أو النجاة «Survivorship Bias»، وهو نوع من الانحياز الذي يحدث عندما يتم تجاهل العينة التي لم تبقَ أو لم تنجح في الوصول إلى مرحلة معينة، مما يؤدي إلى تشويه البيانات وتحليلات النتائج، ففي العديد من الحالات يميل الناس إلى الاهتمام بالأمثلة الناجحة أو الباقية وتجاهل الحالات التي لم تنجح، وهذا النوع من الانحياز يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير دقيقة أو توجيه استنتاجات ونصائح خاطئة، وبمعنى أوضح هو «التطبيل للأشخاص أو الفئة التي نجحت دون الالتفات لغيرها»".