عن المدير الذي لم يندم لعدم إكمال دراسته!.. "الشنيبر": قصد أن النجاح لا يعتمد "فقط" على التعليم ولكن "خانه التعبير"

يرى الكاتب الصحفي خالد الشنيبر، أن الرئيس التنفيذي الناجح لإحدى العلامات التجارية السعودية، "قد خانه التعبير"، وهو يقول في مقطع على وسائل التواصل أنه "لم يندم لعدم إكمال دراسته"، ليؤكد الكاتب أن ما أراد المسؤول إيصاله هو أن النجاح لا يعتمد "فقط" على التعليم، ولكن إلى جانب التعليم، هناك خبرات الحياة.
وفي مقاله "لم أتحسف لعدم إكمال دراستي!" بصحيفة "اليوم"، يقول "الشنيبر": "في الأسبوع الماضي أثناء تصفحي لوسائل التواصل الاجتماعي، لفتت انتباهي نقاشات متعددة حول مقطع لأحد الرؤساء التنفيذيين لإحدى العلامات التجارية السعودية، وكانت هناك اختلافات في الرأي حول أحد التصاريح له المتعلقة بأهمية إكمال مرحلة التعليم، وفي هذا المقال سأتطرق لوجهة نظري الشخصية حول ذلك".
وقبل أن يبدأ "الشنيبر" مناقشته، يؤكد أن اختلاف وجهات النظر لا يعني الإساءة لأحد، ويقول: "في البداية، من المهم توضيح أن اختلاف وجهات النظر لا يعني الإساءة للشخص، واختلاف الرأي بين الأشخاص يعتبر أمراً صحّياً ويثري الحوار وينمي الفهم، وكل شخص لديه خلفية وتجربة تختلف عن غيره، وهذا ما يجعل تنوع الآراء ثروة حقيقية، وعلينا أن نتذكر دومًا أن اختلاف الرأي لا يعني العداء، بل يعكس تنوع العقول والثقافات".
ويروي "الشنيبر" قائلاً: "المسألة بدأت عندما ذكر الرئيس التنفيذي في لقائه وجهة نظره حول إكمال مرحلة التعليم، حيث ذكر بما معناه «أنا أتمنى لو أني لم أكمل دراسة المراحل المتوسطة والثانوية، ولو كان الأمر بيدي لتركت الدراسة في المرحلة المتوسطة، ولم أتحسف لعدم إكمال دراستي، وزملائي من تخرجوا من الجامعة فهم اليوم موظفون عندي»، وإضافة لذلك حتى تتضح الصورة بشكل أكبر فقد ذكر في حديثه «أنا تعلمت الآن مجلدات في مدرسة الحياة، وليس قصوراً في الجامعات»".
ويعلق "الشنيبر" قائلاً: "نجاح المتميزين في المجتمع ومشاركة تجاربهم تعتبر إحدى وسائل إثراء المجتمع، وأي شخص لم يكمل تعليمه وتفوق وتوفق في عمله التجاري يعتبر حالة استثنائية، ولا يعني ذلك تعميم تجربته بمثالية على الجميع، وأيضاً لا يعني ذلك نشر الإحباط لمن أكمل تعليمه أو يخطط على إكمال تعليمه، فقد تُفهم تلك التجارب بطريقة سلبية، ولو كان هناك عدم أهمية للتعليم، فلن نجد توجه هذا الرئيس التنفيذي لتوظيف من تخرجوا من الجامعة معه، واتجه لتوظيف من لم يكمل دراسته".
ويحذر "الشنيبر" من أخطاء في فهم دروس الحياة، ويقول: "من أكبر الأخطاء التي يتم ارتكابها هو ربط النجاح بالنجاح المادي فقط، فالمادة تعتبر جزءًا بسيطًا من النجاح في الحياة وليست الحياة بأكملها، ومن أكبر الأخطاء أيضاً هو التقليل من أهمية الدراسة والتعليم بأي طريقة كانت، فالمهارات لا تعتبر كافية إذا لم تصاحبها المعرفة العلمية، بالإضافة للخبرات العملية والحياتية".
كما يحذر "الشنيبر" من تذكر شخص لم يتعلم ونجح، ونسيان كل من لم يتعلموا وفشلوا، ويقول: "هناك مصطلح ينبغي الحذر منه عند الترويج للتجارب، وهو ما يعرف بانحياز البقاء أو النجاة «Survivorship Bias»، وهو نوع من الانحياز الذي يحدث عندما يتم تجاهل العينة التي لم تبقَ أو لم تنجح في الوصول إلى مرحلة معينة، مما يؤدي إلى تشويه البيانات وتحليلات النتائج، ففي العديد من الحالات يميل الناس إلى الاهتمام بالأمثلة الناجحة أو الباقية وتجاهل الحالات التي لم تنجح، وهذا النوع من الانحياز يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير دقيقة أو توجيه استنتاجات ونصائح خاطئة، وبمعنى أوضح هو «التطبيل للأشخاص أو الفئة التي نجحت دون الالتفات لغيرها»".
ويرى "الشنيبر" أن ظروف أصحاب التجارب مختلفة، ويقول: "الترويج لأي تجارب مثرية كبوصلة للنجاح والثراء لا يعني ذلك أنها الطريق السليم، فالظروف تختلف والأرزاق موزعة بيد الله، والنجاح من رب العالمين، ثم لظروفك سواء أكملت تعليمك أم لم تكمله، والتجربة الثرية هي رحلة تعلم الدروس والنمو الشخصي".
وينهي "الشنيبر" قائلاً: "كوجهة نظر شخصية أعتقد أن الرئيس التنفيذي في لقائه خانه التعبير، ولم يتمكن من إيصال فكرته بطريقة صحيحة ومبسطة، وما أراد إيصاله هو أن النجاح لا يعتمد «فقط» على التعليم".