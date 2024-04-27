إعلان مواعيد التقديم للجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض

وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض‏ (www.rbu-admit.edu.sa): جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، وجامعة المجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض، بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض ( www.rgu-admit.edu.sa): جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.