ضربات أمنية حاسمة في الرياض وجازان.. الإطاحة بـ5 متورطين في ترويج وتهريب المخدرات

وتدعو الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa

، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون مسؤولية على المبلّغ.