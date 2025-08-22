ضربات أمنية حاسمة في الرياض وجازان.. الإطاحة بـ5 متورطين في ترويج وتهريب المخدرات

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنَين ومقيم من الجنسية السورية في منطقة الرياض، لتورطهم في ترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وقد جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وأُحيلوا إلى النيابة العامة.
وفي منطقة جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع الدائر على مخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، أثناء محاولتهما تهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. وقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما مع المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتدعو الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والشرقية، و(999) و(994) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa
، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون مسؤولية على المبلّغ.