تزامنًا مع موسم الحج.. وكالة المسجد النبوي تطلق مبادرة "توعية زائرينا شرف لمنسوبينا"

وتهدف مبادرة ( توعية زائرينا شرف لمنسوبينا) إلى توثيق التواصل بين العاملين وزائري المسجد النبوي، بحملات يومية وإقامة العديد منها، والتي تصب في خدمتهم مع الإهداءات المناسبة لرسم السرور على محياهم والفرح لمقدمهم، وسعياً للارتقاء بالخدمات، وتحقيق ما يعين ضيوف الرحمن على أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة، وذلك تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في خدمة قاصدي وزائري الحرمين الشريفين.