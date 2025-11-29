تعليم الرياض يستأنف الدراسة غدًا لأكثر من 1.7 مليون طالب وطالبة وسط جاهزية كاملة واعتماد التوقيت الشتوي

يستأنف غدا الأحد،نحو 1.7 مليون طالب وطالبة في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بجميع مراحلها التعليمية، لاستكمال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي وذلك بعد تمتعهم بإجازة الخريف.
ودعا المدير العام للتعليم بالرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، الطلبة إلى مواصلة الفصل الدراسي الأول بكل همة واجتهاد ، متنميا لهم التوفيق والنجاح لكل الطلاب والطالبات لمواصلة الرحلة التعليمية، مقدما شكره وامتنانه لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس على جهودهم المتواصلة طيلة العام الدراسي.
من ناحية أخرى، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن المدارس أكملت استعداداتها لمواصلة الفصل الدراسي الأول واستقبال الطلاب والطالبات لإكمال رحلتهم التعليمية في بيئات تعليمية مهيأة ومجهزة ومكتملة الاستعدادات لتحقيق العودة الجادة للدراسة.
وأشار "الثميري" إلى أنه تزامنًا مع استكمال الفصل الدراسي الأول غدا الأحد، ووفقاً للتوقيت الشتوي المعتمد، سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحاً، فيما تبدأ الحصة الدراسية الأولى عند الساعة 7صباحاً.